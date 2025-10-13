Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два бойца "Орлана"
16:37 13.10.2025 (обновлено: 16:48 13.10.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два бойца "Орлана"
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два бойца "Орлана"
Два бойца подразделения "Орлан" ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:37:00+03:00
2025-10-13T16:48:00+03:00
белгородская область
шебекино
После атаки ВСУ в Шебекино пострадали два бойца "Орлана"

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино ранены два бойца подразделения "Орлан". Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где одному диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. У второго пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, туловища, руки и ноги. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что на месте атаки повреждён один автомобиль.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
