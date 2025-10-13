https://ria.ru/20251013/dron-2048001535.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два бойца "Орлана"
Два бойца подразделения "Орлан" ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.10.2025
