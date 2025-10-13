https://ria.ru/20251013/dron-2047997556.html
В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Горловке в ДНР в результате удара беспилотника украинских войск по автобусу в жилом массиве "Комсомолец", сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
горловка
донецкая народная республика
украина
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
