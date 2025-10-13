https://ria.ru/20251013/donetsk-2048066744.html
Над Донецком прогремели два мощных взрыва
В небе над Донецком прозвучали два взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2025
донецк
украина
В в юго-западной части Донецка прогремели взрывы