Более 60 аварийных домов расселят за 3 года в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 13 окт – РИА Новости. Более 60 аварийных домов, где проживают около 4,5 тысячи человек, расселят в течение трех лет в Волгоградской области по госпрограмме, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей, Волгоградская область завершила программу по переселению из ветхого жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.

"В рамках завершенного этапа в новое комфортное жилье было переселено порядка 11,2 тысячи жителей Волгоградской области, а за весь период действия региональных программ, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, уже улучшили свои жилищные условия более 23 тысяч жителей региона", - цитирует в сообщении администрация слова губернатора региона Андрея Бочарова во время совещания.

Губернатор отметил, что на следующие три года запланировано расселение аварийного жилья, признанного ветхим после 1 января 2017 года, на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 6 миллиардов рублей.