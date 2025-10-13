Рейтинг@Mail.ru
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
18:18 13.10.2025 (обновлено: 18:50 13.10.2025)
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей - РИА Новости, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной вырос до 169,13 миллиона рублей, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2025
россия
артем чекалин
валерия чекалина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбербанк россии
совкомбанк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей

Налоговый долг Лерчек увеличился в несколько раз

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной вырос до 169,13 миллиона рублей, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что на 13 октября найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам для взыскания задолженности.
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
Среди банков, в которые направлены решения о приостановлении операций по счетам, указываются Сбербанк, "Точка", филиал "Корпоративный" Совкомбанка, Альфа-банк и Т-Банк.
Долг блогера на 2 октября составлял 28,616 миллиона рублей.
В сентябре расследование в отношении Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина завершилось. Их обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Троицкий суд Москвы 4 октября отправил их под домашний арест.

Уголовные дела против Чекалиных

В марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.
Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары и замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании средств.
В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками
Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбербанк России, Совкомбанк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
