Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей

В марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.