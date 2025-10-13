Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей

https://ria.ru/20251013/dolg-2048028587.html
Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной вырос до 169,13 миллиона рублей, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:18:00+03:00
2025-10-13T18:18:00+03:00
2025-10-13T18:50:00+03:00
россия
Налоговый долг Лерчек увеличился в несколько раз
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной вырос до 169,13 миллиона рублей, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что на 13 октября найдены решения ФНС
о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам для взыскания задолженности.
Среди банков, в которые направлены решения о приостановлении операций по счетам, указываются Сбербанк
, "Точка", филиал "Корпоративный" Совкомбанка
, Альфа-банк и Т-Банк.
Долг блогера на 2 октября составлял 28,616 миллиона рублей.
В сентябре расследование в отношении Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина
завершилось. Их обвиняют в незаконном выводе из России
более 250 миллионов рублей. Троицкий суд Москвы
4 октября отправил их под домашний арест.
Уголовные дела против Чекалиных
В марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.
Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК
, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары и замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин
, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании средств.
В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.