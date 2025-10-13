В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП

«

"Двое саперов специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов. Их доставили в больницу. Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали и он находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщает управление МЧС по ДНР в своем Telegram-канале.