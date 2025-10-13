https://ria.ru/20251013/dnr-2048067060.html
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП
Два сапера управления МЧС России по ДНР пострадали при разминировании ЛЭП, сообщает региональное управление. РИА Новости, 13.10.2025
донецкая народная республика
россия
