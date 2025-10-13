Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 13.10.2025
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП - РИА Новости, 13.10.2025
В ДНР два сапера пострадали при разминировании ЛЭП
Два сапера управления МЧС России по ДНР пострадали при разминировании ЛЭП, сообщает региональное управление. РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
россия
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазминирование территории в Донецкой области
Разминирование территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разминирование территории в Донецкой области . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Два сапера управления МЧС России по ДНР пострадали при разминировании ЛЭП, сообщает региональное управление.
"Двое саперов специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов. Их доставили в больницу. Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали и он находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщает управление МЧС по ДНР в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
