https://ria.ru/20251013/dialog-2047935019.html
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку - РИА Новости, 13.10.2025
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку
Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:45:00+03:00
2025-10-13T12:45:00+03:00
2025-10-13T14:12:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251013/razgovor-2047934221.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку
Диалог России и США по украинскому треку. Главное о текущей ситуации