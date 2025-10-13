Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку - РИА Новости, 13.10.2025
12:45 13.10.2025 (обновлено: 14:12 13.10.2025)
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку - РИА Новости, 13.10.2025
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку
Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2025
2025
Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты по соответствующим каналам продолжаются. Но продвижения на треке, к сожалению, нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
