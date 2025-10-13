Песков рассказал о контактах России и США по украинскому треку

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты по соответствующим каналам продолжаются. Но продвижения на треке, к сожалению, нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.