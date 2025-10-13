Рейтинг@Mail.ru
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/devochka-2047995957.html
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 13.10.2025
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии
Трёхлетняя девочка, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:13:00+03:00
2025-10-13T16:13:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_0:137:793:583_1920x0_80_0_0_44577a1d2b6d0966f26f92d2db6794d0.jpg
https://ria.ru/20251010/ufa-2047514826.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_1:0:780:584_1920x0_80_0_0_cedba5210bd91bd8f1f5a507d247151d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии

Девочка, которую отец сбросил с 4-го этажа в Уфе, остается в тяжелом состоянии

© Фото : Айрат Рахматуллин/TelegramКонсилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе
Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Айрат Рахматуллин/Telegram
Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 13 окт - РИА Новости. Трёхлетняя девочка, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«
"Состояние девочки крайне тяжелое, стабильное", - сообщили агентству в пресс-службе минздрава региона.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
10 октября, 14:04
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала