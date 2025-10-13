Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии

УФА, 13 окт - РИА Новости. Трёхлетняя девочка, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.

Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.