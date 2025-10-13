https://ria.ru/20251013/devochka-2047995957.html
Девочка, которую отец выбросил из окна, остается в тяжелом состоянии
Трёхлетняя девочка, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 13.10.2025
