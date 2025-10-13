Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге возбудили дело после распыления баллончика в школе
19:44 13.10.2025
В Екатеринбурге возбудили дело после распыления баллончика в школе
СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство по факту распыления содержимого перцового баллончика в школе Екатеринбурга одним из... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свердловская область
екатеринбург
2025
1920
1920
true
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге возбудили дело после распыления баллончика в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство по факту распыления содержимого перцового баллончика в школе Екатеринбурга одним из учащихся, глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования.
Ранее прокуратура региона сообщила о 14 пострадавших в результате инцидента с распылением газа из баллончика одним из учащихся екатеринбургской школы на перемене в классе и о проведении проверки по данному факту. Позднее департамент информполитики области уточнил, что пострадало 15 детей, им оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Также там сообщили, что в школе будут усилены меры по контролю за доступом в здание и проносом запрещенных предметов.
"В соцсетях сообщается, что в Екатеринбурге учащийся распылил содержимое перцового баллончика в учебном заведении. Отмечается, что пострадавшим детям и взрослым оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Отмечается, что глава Следственного комитета РФ дал поручение представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Кроме того, в департаменте отметили, что министерство образования Свердловской области на этой неделе проведет очное совещание с органами управления образования каждого муниципалитета региона по вопросу обеспечения безопасности в учебных заведениях.
