В Екатеринбурге возбудили дело после распыления баллончика в школе
СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство по факту распыления содержимого перцового баллончика в школе Екатеринбурга одним из... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:44:00+03:00
2025-10-13T19:44:00+03:00
2025-10-13T19:45:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство по факту распыления содержимого перцового баллончика в школе Екатеринбурга одним из учащихся, глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования.
Ранее прокуратура региона сообщила о 14 пострадавших в результате инцидента с распылением газа из баллончика одним из учащихся екатеринбургской школы на перемене в классе и о проведении проверки по данному факту. Позднее департамент информполитики области уточнил, что пострадало 15 детей, им оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Также там сообщили, что в школе будут усилены меры по контролю за доступом в здание и проносом запрещенных предметов.
"В соцсетях сообщается, что в Екатеринбурге
учащийся распылил содержимое перцового баллончика в учебном заведении. Отмечается, что пострадавшим детям и взрослым оказывается медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России
по Свердловской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Отмечается, что глава Следственного комитета РФ дал поручение представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Кроме того, в департаменте отметили, что министерство образования Свердловской области на этой неделе проведет очное совещание с органами управления образования каждого муниципалитета региона по вопросу обеспечения безопасности в учебных заведениях.