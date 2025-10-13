В Екатеринбурге возбудили дело после распыления баллончика в школе

Ранее прокуратура региона сообщила о 14 пострадавших в результате инцидента с распылением газа из баллончика одним из учащихся екатеринбургской школы на перемене в классе и о проведении проверки по данному факту. Позднее департамент информполитики области уточнил, что пострадало 15 детей, им оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Также там сообщили, что в школе будут усилены меры по контролю за доступом в здание и проносом запрещенных предметов.