В Югре возбудили дело против экс-полицейского за совращение ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Против экс-полицейского и бывшей вольнонаемной сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по обвинению в насильственных действиях в отношении ребенка в югорском Нефтеюганске, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Ранее в местных СМИ появились сообщения, что, предварительно, сотрудники полиции, муж и жена, занимались совращением ребенка, записывая процесс на камеру. По сообщениям, записи были обнаружены родственниками в облачном хранилище.

"Данные сотрудники, в настоящее время один из них бывший полицейский, вторая вольнонаёмная сотрудница, уволены из органов внутренних дел. В отношении них возбуждено уголовное дело", - рассказали в УМВД по Югре.