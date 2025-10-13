https://ria.ru/20251013/delo-2048042485.html
В Югре возбудили дело против экс-полицейского за совращение ребенка
2025-10-13T19:18:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
нефтеюганск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Против экс-полицейского и бывшей вольнонаемной сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по обвинению в насильственных действиях в отношении ребенка в югорском Нефтеюганске, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее в местных СМИ появились сообщения, что, предварительно, сотрудники полиции, муж и жена, занимались совращением ребенка, записывая процесс на камеру. По сообщениям, записи были обнаружены родственниками в облачном хранилище.
"Данные сотрудники, в настоящее время один из них бывший полицейский, вторая вольнонаёмная сотрудница, уволены из органов внутренних дел. В отношении них возбуждено уголовное дело", - рассказали в УМВД по Югре.
Там также добавили, что ребенок на данный момент, после медицинского осмотра, передан своему отцу.