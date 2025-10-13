На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел более 60 тысяч рублей в криптовалюте журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.