На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел более 60 тысяч рублей в криптовалюте журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - сказала она.
По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, перевел в криптовалюте по реквизитам, указанным Бабченко*, свыше 60 тысяч рублей.
"С задержанным проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Петренко.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
26 ноября 2024, 12:20