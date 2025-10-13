Рейтинг@Mail.ru
На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма
12:13 13.10.2025 (обновлено: 12:19 13.10.2025)
На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма
происшествия
россия
аркадий бабченко
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, аркадий бабченко, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Аркадий Бабченко, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Уголовное дело о финансировании терроризма завели на москвича, который перевел более 60 тысяч рублей в криптовалюте журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - сказала она.
По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, перевел в криптовалюте по реквизитам, указанным Бабченко*, свыше 60 тысяч рублей.
"С задержанным проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Петренко.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
26 ноября 2024, 12:20
 
