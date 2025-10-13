Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену - РИА Новости, 13.10.2025
11:44 13.10.2025
СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену
СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену - РИА Новости, 13.10.2025
СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины из Воронежской области, который заживо сжег бывшую жену на почве... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, воронежская область, россия, лиски, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Лиски, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену

СК завершил расследование в отношении воронежца, который заживо сжег бывшую жену

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины из Воронежской области, который заживо сжег бывшую жену на почве ревности, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в ноябре 2024 года в селе Лиски Лискинского района бывшие супруги распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина взял емкость с легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью, облил бывшую супругу и поджег. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она спустя несколько дней скончалась в больнице.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ПроисшествияВоронежская областьРоссияЛискиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
