СК завершил расследование в отношении мужчины, который сжег бывшую жену

ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины из Воронежской области, который заживо сжег бывшую жену на почве ревности, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в ноябре 2024 года в селе Лиски Лискинского района бывшие супруги распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина взял емкость с легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью, облил бывшую супругу и поджег. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она спустя несколько дней скончалась в больнице.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.