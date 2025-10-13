Под Калининградом подростка заподозрили в сексуальном насилии над девочкой

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Подросток 14 лет подозревается в сексуальном насилии над 7-летней девочкой под Калининградом, он задержан при попытке совершить еще одно такое же преступление, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы регионального УМВД и СУ СК.

По предварительным данным, 10 октября подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Искры, угрожая ножом, совершил преступление против половой неприкосновенности 7-летнего ребенка. В полицию с заявлением обратилась мать девочки. Полицейские незамедлительно приступили к розыску подозреваемого. Он был задержан по горячим следам в момент попытки совершения противоправных действий в отношении еще одной несовершеннолетней жительницы города Советска

"Сотрудники МО МВД России "Советский" совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали на улице Революции в городе Советске 14-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.

Отмечается, что ранее в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый не попадал, на учете не состоял.

По информации пресс-службы регионального СУ СК , Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) возбуждено уголовное дело.

"В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУ СК.