Под Калининградом подростка заподозрили в сексуальном насилии над девочкой - РИА Новости, 13.10.2025
23:14 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/chp-2048075408.html
Под Калининградом подростка заподозрили в сексуальном насилии над девочкой
Подросток 14 лет подозревается в сексуальном насилии над 7-летней девочкой под Калининградом, он задержан при попытке совершить еще одно такое же преступление,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T23:14:00+03:00
2025-10-13T23:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
https://ria.ru/20250227/primore-2001914129.html
происшествия, россия, советск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Советск, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Калининградом подростка заподозрили в сексуальном насилии над девочкой

В Калининградской области подростка заподозрили в насилии над 7-летней девочкой

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Подросток 14 лет подозревается в сексуальном насилии над 7-летней девочкой под Калининградом, он задержан при попытке совершить еще одно такое же преступление, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы регионального УМВД и СУ СК.
По предварительным данным, 10 октября подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Искры, угрожая ножом, совершил преступление против половой неприкосновенности 7-летнего ребенка. В полицию с заявлением обратилась мать девочки. Полицейские незамедлительно приступили к розыску подозреваемого. Он был задержан по горячим следам в момент попытки совершения противоправных действий в отношении еще одной несовершеннолетней жительницы города Советска.
"Сотрудники МО МВД России "Советский" совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали на улице Революции в городе Советске 14-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.
Отмечается, что ранее в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый не попадал, на учете не состоял.
По информации пресс-службы регионального СУ СК, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) возбуждено уголовное дело.
"В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигуранта. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУ СК.
Следствием организован комплекс мер реабилитационного характера, чтобы минимизировать последствия причиненных ребенку психологических травм.
