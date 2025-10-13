СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае

ПЕРМЬ, 13 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в деревне в Пермском крае, предварительно известно, что инцидент не имеет криминального характера, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в деревне Песчанка в Кунгурском округе у 25-летней девушки нашли мертвым грудного ребенка.