СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае
СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае - РИА Новости, 13.10.2025
СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае
Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в деревне в Пермском крае, предварительно известно, что инцидент не имеет криминального характера,... РИА Новости, 13.10.2025
СК устанавливает обстоятельства смерти младенца в Пермском крае
ПЕРМЬ, 13 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в деревне в Пермском крае, предварительно известно, что инцидент не имеет криминального характера, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в деревне Песчанка в Кунгурском округе у 25-летней девушки нашли мертвым грудного ребенка.
"Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца, предварительно, смерть не криминального характера", - рассказали в ведомстве.