Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 13.10.2025
Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что передадут в понедельник тела четырех погибших израильских заложников. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:24:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
2025
Новости
ru-RU
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
