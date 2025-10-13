Рейтинг@Mail.ru
16:24 13.10.2025
Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что передадут в понедельник тела четырех погибших израильских заложников. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:24:00+03:00
2025-10-13T16:24:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Бригады "Аль-Кассам" передадут тела четырех погибших израильских заложников

"Аль-Кассам" передаст тела четырех израильских заложников в понедельник

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС
Бойцы движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС. Архивное фото
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердили, что передадут в понедельник тела четырех погибших израильских заложников.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в понедельник, 13 октября 2025 года, тела четырех сионистских (израильских - ред.) заложников", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее израильская общественная организация "Форум семей заложников" заявила, что получила информацию о намерении ХАМАС вернуть в понедельник из Газы тела только четверых погибших заложников из 28. Организация назвала это нарушением соглашения.
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
