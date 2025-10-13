В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Подросток пострадал в результате атаки беспилотника украинских войск по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

В понедельник мэр сообщал, что мирный житель пострадал в Горловке в результате удара беспилотника украинских войск по автобусу в жилом массиве "Комсомолец".