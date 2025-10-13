https://ria.ru/20251013/bpla-2048062745.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток
В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток - РИА Новости, 13.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток
Подросток пострадал в результате атаки беспилотника украинских войск по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2025
