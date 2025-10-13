Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 13.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал подросток
Подросток пострадал в результате атаки беспилотника украинских войск по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2025
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Подросток пострадал в результате атаки беспилотника украинских войск по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) ранен подросток", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В понедельник мэр сообщал, что мирный житель пострадал в Горловке в результате удара беспилотника украинских войск по автобусу в жилом массиве "Комсомолец".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
