Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 13.10.2025 (обновлено: 13:22 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/bobrov-2047938777.html
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва - РИА Новости, 13.10.2025
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва
Свердловский областной суд признал законным арест бенефициара "Корпорации СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщила объединенная... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:04:00+03:00
2025-10-13T13:22:00+03:00
происшествия
урал
алексей бобров
екатеринбург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044113918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb4f0798007eee4a35cb93d76e1a5e0d.jpg
https://ria.ru/20250930/chemezov-2045336642.html
урал
екатеринбург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044113918_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_229b81cc3aa12b2fbc793fa27c6347fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, алексей бобров, екатеринбург, москва
Происшествия, Урал, Алексей Бобров, Екатеринбург, Москва
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва

Дело бенефициара "Корпорации СТС" Боброва. Новые детали

© РИА НовостиБенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости
Бенефициар коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексей Бобров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным арест бенефициара "Корпорации СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по тому же делу.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Свердловский экс-вице-губернатор проходит в одном деле с Бобровым
30 сентября, 12:34
 
ПроисшествияУралАлексей БобровЕкатеринбургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала