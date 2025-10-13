Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным арест бенефициара "Корпорации СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по тому же делу.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
