Блиновская попросила об отсрочке наказания

В начале марта Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, а также на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, хотя освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Кроме того, суд взыскал арестованное по делу имущество в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.