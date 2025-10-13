Рейтинг@Mail.ru
Блиновская попросила об отсрочке наказания - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 13.10.2025 (обновлено: 12:00 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/blinovskaya--2047911471.html
Блиновская попросила об отсрочке наказания
Блиновская попросила об отсрочке наказания - РИА Новости, 13.10.2025
Блиновская попросила об отсрочке наказания
"Королева марафонов" Елена Блиновская попросила отсрочить ее наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:03:00+03:00
2025-10-13T12:00:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767499_0:89:3012:1783_1920x0_80_0_0_a4741257e452643f649355a7cb8f1c7e.jpg
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
https://realty.ria.ru/20250918/blinovskaya-2042684919.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767499_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_0e6814b7b3aed35511719742552c57d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд
Блиновская попросила об отсрочке наказания

Блиновская попросила отсрочить наказание до 2034 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская попросила отсрочить ее наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы на приговор.
"Блиновская считает, что суд не учел всех смягчающих обстоятельств и психологического состояния ее детей. Просим применить отсрочку до 10.04.2034, то есть до исполнения младшему ребенку 14 лет", — огласила материалы дела одна из судей коллегии.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
3 апреля, 10:49
Кроме того, финансовый управляющий попросил отменить конфискацию имущества Блиновской, в том числе дома, который находится в залоге у банка, и автомобиля Lamborghini, который не был в собственности осужденной, а находился в лизинге.
В начале марта Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, а также на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, хотя освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Кроме того, суд взыскал арестованное по делу имущество в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновскую задержали в апреле 2023-го, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд арестовал активы трех компаний из бизнеса Елены Блиновской
18 сентября, 13:36
 
ПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала