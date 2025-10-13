https://ria.ru/20251013/blinovskaya--2047911471.html
Блиновская попросила об отсрочке наказания
Блиновская попросила об отсрочке наказания - РИА Новости, 13.10.2025
Блиновская попросила об отсрочке наказания
"Королева марафонов" Елена Блиновская попросила отсрочить ее наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы...
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская попросила отсрочить ее наказание до 2034 года, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобы на приговор.
"Блиновская
считает, что суд не учел всех смягчающих обстоятельств и психологического состояния ее детей. Просим применить отсрочку до 10.04.2034, то есть до исполнения младшему ребенку 14 лет", — огласила материалы дела одна из судей коллегии.
Кроме того, финансовый управляющий попросил отменить конфискацию имущества Блиновской, в том числе дома, который находится в залоге у банка, и автомобиля Lamborghini
, который не был в собственности осужденной, а находился в лизинге.
В начале марта Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей, а также на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, хотя освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Кроме того, суд взыскал арестованное по делу имущество в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновскую задержали в апреле 2023-го, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом.