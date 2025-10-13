Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Королеву марафонов" Елену Блиновскую могут направить отбывать наказание в колонию №5, расположенную в Можайском районе Подмосковья, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
"Елену Блиновскую по закону должны отправить в колонию, ближайшую к ее месту жительства, а также жительства ее несовершеннолетних детей, родителей и других близких людей. У нас самая ближайшая такая колония - это можайская женская колония", - сказала Меркачева.
В понедельник Мосгорсуд снизил срок, назначенный Блиновской, с 5 до 4,5 лет колонии. Как отметила в разговоре с РИА Новости адвокат Наталья Сальникова, у ее клиентки уже есть право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.