Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Королеву марафонов" Елену Блиновскую могут направить отбывать наказание в колонию №5, расположенную в Можайском районе Подмосковья, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.