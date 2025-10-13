Рейтинг@Mail.ru
Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/blinovskaja-2047995783.html
Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую
Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую - РИА Новости, 13.10.2025
Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую
"Королеву марафонов" Елену Блиновскую могут направить отбывать наказание в колонию №5, расположенную в Можайском районе Подмосковья, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:12:00+03:00
2025-10-13T16:12:00+03:00
можайский район
московская область (подмосковье)
россия
елена блиновская
ева меркачева
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026109_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_bc8278a6f38ae36c7429e9471adad6e7.jpg
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002774783.html
можайский район
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026109_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_569e369f548280b7ce2e3667989ceac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
можайский район, московская область (подмосковье), россия, елена блиновская, ева меркачева, московский городской суд
Можайский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Елена Блиновская, Ева Меркачева, Московский городской суд
Меркачева рассказала, в какую колонию могут отправить Блиновскую

В какую колонию могут отправить Блиновскую. Что известно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Королеву марафонов" Елену Блиновскую могут направить отбывать наказание в колонию №5, расположенную в Можайском районе Подмосковья, заявила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
"Елену Блиновскую по закону должны отправить в колонию, ближайшую к ее месту жительства, а также жительства ее несовершеннолетних детей, родителей и других близких людей. У нас самая ближайшая такая колония - это можайская женская колония", - сказала Меркачева.
В понедельник Мосгорсуд снизил срок, назначенный Блиновской, с 5 до 4,5 лет колонии. Как отметила в разговоре с РИА Новости адвокат Наталья Сальникова, у ее клиентки уже есть право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Суд зачел Блиновской время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом
3 марта, 15:17
 
Можайский районМосковская область (Подмосковье)РоссияЕлена БлиновскаяЕва МеркачеваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала