Рейтинг@Mail.ru
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:06 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/biryukov-2047911886.html
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде - РИА Новости, 13.10.2025
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству зоны отдыха у воды в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:06:00+03:00
2025-10-13T11:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
зеленоград
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/03/1519570310_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1cb98672d2d44f643ef57484239fbff2.jpg
https://realty.ria.ru/20251013/tekhnika-2047570449.html
https://realty.ria.ru/20251010/puti-2047315051.html
зеленоград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/03/1519570310_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_53790f893e9886ec6c3cc07cbc78a597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зеленоград, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Москва, Петр Бирюков
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде

Бирюков: специалисты КГХ благоустроили зоны отдыха у воды в Зеленограде

© Depositphotos.com / GolyakДевушки гуляют в парке
Девушки гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Depositphotos.com / Golyak
Девушки гуляют в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству зоны отдыха у воды в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации городских программ благоустройства на территории у Большого городского пруда, расположенного в районе Савелки (в Зеленограде - ред.), обновили инфраструктуру для спортивных тренировок, досуга с детьми и тихого отдыха. Для любителей пляжного волейбола на месте устаревших оборудовали три современные площадки, в зоне воркаута - силовые тренажеры и комплексы с турниками", - отметил Бирюков.
Внедрение электрических подметально-уборочных машин в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Чистый горизонт, или Какая техника убирает улицы Москвы
Вчера, 10:00
Заммэра подчеркнул, что на пляже установили деревянные лежаки, реконструировали спасательный пункт с вышкой и медпункт.
"Вдоль берега пруда и прогулочных дорожек появились удобные парковые качели и скамейки для отдыха, для детей обустроили большую игровую зону с мини-скалодромом, лестницами, разнообразными канатными элементами для лазанья, кольцами и горкой. Обновили покрытие пешеходных дорожек, поставили опоры освещения с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Зеленограде было проведено благоустройство сразу двух популярных зон отдыха у воды - возле "Быково болото" в Матушкине и вокруг озера Школьное в районе Силино.
Открытие движения по новой трамвайной линии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Непрерывная линия. Как трамвайные пути делают Москву комфортнее
10 октября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала