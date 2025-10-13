https://ria.ru/20251013/biryukov-2047911886.html
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде - РИА Новости, 13.10.2025
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству зоны отдыха у воды в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:06:00+03:00
2025-10-13T11:06:00+03:00
2025-10-13T11:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
зеленоград
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/03/1519570310_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1cb98672d2d44f643ef57484239fbff2.jpg
https://realty.ria.ru/20251013/tekhnika-2047570449.html
https://realty.ria.ru/20251010/puti-2047315051.html
зеленоград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151957/03/1519570310_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_53790f893e9886ec6c3cc07cbc78a597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Москва, Петр Бирюков
Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде
Бирюков: специалисты КГХ благоустроили зоны отдыха у воды в Зеленограде
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству зоны отдыха у воды в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации городских программ благоустройства на территории у Большого городского пруда, расположенного в районе Савелки (в Зеленограде - ред.), обновили инфраструктуру для спортивных тренировок, досуга с детьми и тихого отдыха. Для любителей пляжного волейбола на месте устаревших оборудовали три современные площадки, в зоне воркаута - силовые тренажеры и комплексы с турниками", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на пляже установили деревянные лежаки, реконструировали спасательный пункт с вышкой и медпункт.
"Вдоль берега пруда и прогулочных дорожек появились удобные парковые качели и скамейки для отдыха, для детей обустроили большую игровую зону с мини-скалодромом, лестницами, разнообразными канатными элементами для лазанья, кольцами и горкой. Обновили покрытие пешеходных дорожек, поставили опоры освещения с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Зеленограде было проведено благоустройство сразу двух популярных зон отдыха у воды - возле "Быково болото" в Матушкине и вокруг озера Школьное в районе Силино.