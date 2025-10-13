Зону отдыха у воды благоустроили в Зеленограде

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству зоны отдыха у воды в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках реализации городских программ благоустройства на территории у Большого городского пруда, расположенного в районе Савелки (в Зеленограде - ред.), обновили инфраструктуру для спортивных тренировок, досуга с детьми и тихого отдыха. Для любителей пляжного волейбола на месте устаревших оборудовали три современные площадки, в зоне воркаута - силовые тренажеры и комплексы с турниками", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что на пляже установили деревянные лежаки, реконструировали спасательный пункт с вышкой и медпункт.

"Вдоль берега пруда и прогулочных дорожек появились удобные парковые качели и скамейки для отдыха, для детей обустроили большую игровую зону с мини-скалодромом, лестницами, разнообразными канатными элементами для лазанья, кольцами и горкой. Обновили покрытие пешеходных дорожек, поставили опоры освещения с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.