В ЛДПР призвали ускорить госзаказ на гражданские беспилотники
21:55 13.10.2025 (обновлено: 09:35 14.10.2025)
В ЛДПР призвали ускорить госзаказ на гражданские беспилотники
В ЛДПР призвали ускорить госзаказ на гражданские беспилотники
Варвара Скокшина
россия, антон алиханов, госдума рф, лдпр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ, ЛДПР, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Транзистор. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственный заказ на гражданские беспилотники необходимо ускорить, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) по итогам встречи фракции с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым.
Ранее в понедельник состоялась встреча депутатов Госдумы от фракции ЛДПР с министром промышленности и торговли. В ходе встречи Каргинов призвал профильное ведомство ускорить госзаказ на гражданские беспилотники.
"Очень много предприятий предлагают решения для МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств. Но нет понятной стратегии: по какому техническому заданию их производить, кто в итоге будет закупать и как", - сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что из-за отсутствия четкой системы государственных заказов развитие беспилотной авиации в гражданской сфере "буксует".
По словам депутата, глава Минпромторга отметил, что госзаказ уже реализуется в отдельных сферах гражданской беспилотной авиации. Кроме того, Алиханов подчеркнул, что наиболее активно технологии БПЛА применяются в сельском и лесном хозяйстве, а также строительстве.
В апреле 2024 года Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах.
Правительственная комиссия по вопросам развития БАС в конце апреля текущего года согласовала план поставок в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) на 2025 год, который в дальнейшем будет расширен. В первый план поставки включено 64 приобретателя техники – это федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, а также региональные органы исполнительной власти. Для них ГТЛК до конца года поставит 298 БАС от шести производителей на сумму свыше 810 миллионов рублей.
В мае 2025 года ГТЛК сообщила, что начала заключать контракты на поставки беспилотников по ГГЗ на 2025 год.
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем запущен с 2024 года на период до 2030 года, он предусматривает в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры.
Россия Антон Алиханов Госдума РФ ЛДПР Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Экономика
 
 
