В ЛДПР призвали ускорить госзаказ на гражданские беспилотники

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственный заказ на гражданские беспилотники необходимо ускорить, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) по итогам встречи фракции с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым.

Ранее в понедельник состоялась встреча депутатов Госдумы от фракции ЛДПР с министром промышленности и торговли. В ходе встречи Каргинов призвал профильное ведомство ускорить госзаказ на гражданские беспилотники.

"Очень много предприятий предлагают решения для МЧС Роспотребнадзора и других ведомств. Но нет понятной стратегии: по какому техническому заданию их производить, кто в итоге будет закупать и как", - сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что из-за отсутствия четкой системы государственных заказов развитие беспилотной авиации в гражданской сфере "буксует".

По словам депутата, глава Минпромторга отметил, что госзаказ уже реализуется в отдельных сферах гражданской беспилотной авиации. Кроме того, Алиханов подчеркнул, что наиболее активно технологии БПЛА применяются в сельском и лесном хозяйстве, а также строительстве.

В апреле 2024 года Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах.

Правительственная комиссия по вопросам развития БАС в конце апреля текущего года согласовала план поставок в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) на 2025 год, который в дальнейшем будет расширен. В первый план поставки включено 64 приобретателя техники – это федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, а также региональные органы исполнительной власти. Для них ГТЛК до конца года поставит 298 БАС от шести производителей на сумму свыше 810 миллионов рублей.

В мае 2025 года ГТЛК сообщила, что начала заключать контракты на поставки беспилотников по ГГЗ на 2025 год.