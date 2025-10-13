Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
09:16 13.10.2025 (обновлено: 09:39 13.10.2025)
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В ДТП на трассе в Башкирии погибли двое взрослых и ребенок, сообщил главк МЧС по республике. РИА Новости, 13.10.2025
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека

В Башкирии легковушка опрокинулась в кювет, погибли двое взрослых и ребенок

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудники МЧС и ГАИ на месте ДТП вблизи села Кандры в Башкирии
Сотрудники МЧС и ГАИ на месте ДТП вблизи села Кандры в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сотрудники МЧС и ГАИ на месте ДТП вблизи села Кандры в Башкирии
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В ДТП на трассе в Башкирии погибли двое взрослых и ребенок, сообщил главк МЧС по республике.
"Пожарные МЧС России работали на месте ДТП вблизи населенного пункта Кандры. В Туймазинском районе на трассе М-5 легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовым автомобилем, после чего опрокинулся в кювет и загорелся. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. К сожалению, в результате ДТП погибли три человека, среди них один ребенок", — говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
