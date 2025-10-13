https://ria.ru/20251013/bashkirija-2047889229.html
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
В ДТП на трассе в Башкирии погибли двое взрослых и ребенок, сообщил главк МЧС по республике. РИА Новости, 13.10.2025
В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека
