Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/barnaul-2047902650.html
В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына
В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына - РИА Новости, 13.10.2025
В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына
Семнадцатилетней девушке, зарезавшей новорожденного сына в Барнауле, предъявили обвинение, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:30:00+03:00
2025-10-13T10:30:00+03:00
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
барнаул
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына

В Барнауле 17-летнюю девушку обвинили в убийстве новорожденного сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости. Семнадцатилетней девушке, зарезавшей новорожденного сына в Барнауле, предъявили обвинение, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю.
"Предъявлено обвинение 17-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, утром 10 октября 2025 года в городе Барнауле обвиняемая, скрывшая свою беременность от близких, родила в своей квартире сына. Спустя несколько часов несовершеннолетняя, опасаясь, что родители узнают о произошедшем, нанесла ребенку колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.
Девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка органам системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление контроля за несовершеннолетними", - отмечают в СУСК.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
6 июня, 16:23
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала