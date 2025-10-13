В Барнауле девушке предъявили обвинение в убийстве новорожденного сына

БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости. Семнадцатилетней девушке, зарезавшей новорожденного сына в Барнауле, предъявили обвинение, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю.
"Предъявлено обвинение 17-летней девушке в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, утром 10 октября 2025 года в городе Барнауле обвиняемая, скрывшая свою беременность от близких, родила в своей квартире сына. Спустя несколько часов несовершеннолетняя, опасаясь, что родители узнают о произошедшем, нанесла ребенку колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.
Девушка завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка органам системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление контроля за несовершеннолетними", - отмечают в СУСК.