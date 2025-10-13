https://ria.ru/20251013/banner-2047913911.html
В Тель-Авиве разместили баннер со словом "спасибо"
Цветной баннер со словом "спасибо" был размещен на пляже у посольства США в Тель-Авиве на фоне прибытия в город президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Цветной баннер со словом "спасибо" был размещен на пляже у посольства США в Тель-Авиве на фоне прибытия в город президента США Дональда Трампа, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Ранее в понедельник самолет Трампа
приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле
.
Скавино опубликовал в соцсети X видео с борта президентского самолета Air Force One, на котором виден размещенный на пляже синий баннер со словами thank you ("спасибо") на английском языке, причем слово you ("вам") отдельно выделено красным. Кроме того, на баннере большими буквами написано слово home ("дом").
"Вид с Air Force One, пролетая над пляжем перед посольством США
в Тель-Авиве", - прокомментировал видеозапись Скавино.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.