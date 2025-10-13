Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о введении ограничений в банковской сфере - РИА Новости, 13.10.2025
04:34 13.10.2025 (обновлено: 10:39 13.10.2025)
Россиян предупредили о введении ограничений в банковской сфере
Россиян предупредили о введении ограничений в банковской сфере
россия, банковские карты, экономика, анатолий аксаков, госдума рф, контроль
Россия, Банковские карты, Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, контроль
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые может оформить один человек, сообщил "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались", — пишет издание, ссылаясь на парламентария.
Уточняется, что параллельно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать, в какой кредитной организации и когда они оформили свои карты. По мнению авторов инициативы, этот сервис повысит прозрачность и упростит контроль за "пластиком".
По данным газеты, в Банке России поддержали законопроект, отметив, что введение ограничений поможет в борьбе с мошенничеством и деятельностью дропперов, через которых злоумышленники выводят похищенные средства.
