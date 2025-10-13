Россиян предупредили о введении ограничений в банковской сфере

"Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Инициатива предлагает ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались", — пишет издание, ссылаясь на парламентария.