В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера машин без триколора
В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера машин без триколора - РИА Новости, 13.10.2025
В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера машин без триколора
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил МВД обратить внимание на автомобили с номерами без российского триколора.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил МВД обратить внимание на автомобили с номерами без российского триколора.
В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву
он заявил об участившейся практике установки на машины таких номерных знаков.
«
"Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание", — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
Глава Совета по правам человека предложил ввести единый стандарт номерных знаков и установить срок для приведения их в соответствие, например, в течение года.
С 1 января вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает обязательное изображение флага на автомобильных номерах. Но те автовладельцы, кто зарегистрировал машину раньше, могу продолжать пользоваться старыми знаками.