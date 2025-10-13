В СПЧ призвали МВД обратить внимание на номера машин без триколора

Рейтинг@Mail.ru
17:04 13.10.2025 (обновлено: 17:59 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/avtonomera-2048010204.html
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил МВД обратить внимание на автомобили с номерами без российского триколора. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:04:00+03:00
2025-10-13T17:59:00+03:00
общество
россия
валерий фадеев
владимир колокольцев
россия
общество, россия, валерий фадеев, владимир колокольцев
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Владимир Колокольцев
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил МВД обратить внимание на автомобили с номерами без российского триколора.
В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву он заявил об участившейся практике установки на машины таких номерных знаков.
"Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание", — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

Глава Совета по правам человека предложил ввести единый стандарт номерных знаков и установить срок для приведения их в соответствие, например, в течение года.
С 1 января вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает обязательное изображение флага на автомобильных номерах. Но те автовладельцы, кто зарегистрировал машину раньше, могу продолжать пользоваться старыми знаками.
В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин
3 сентября, 04:14
 
ОбществоРоссияВалерий ФадеевВладимир Колокольцев
 
 
