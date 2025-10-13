Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 13.10.2025 (обновлено: 16:31 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ataka-2047993098.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель - РИА Новости, 13.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель
Водитель комбайна тяжело ранен в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на работающую в поле технику, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:59:00+03:00
2025-10-13T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель

Атака ВСУ на комбайн. Что известно о состоянии раненого под Белгородом водителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Водитель комбайна тяжело ранен в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на работающую в поле технику, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжёлом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по словам губернатора, в хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельхозпредприятие. В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам 4 украинских беспилотников, от удара ещё одного дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль, уточнил глава области.
"В селе Сурково дрон ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление. В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала