В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель

"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжёлом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.