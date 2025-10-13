В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на комбайн пострадал водитель

БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Водитель комбайна тяжело ранен в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на работающую в поле технику, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжёлом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по словам губернатора, в хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельхозпредприятие. В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам 4 украинских беспилотников, от удара ещё одного дрона на территории коммерческого предприятия повреждён служебный грузовой автомобиль, уточнил глава области.
"В селе Сурково дрон ударил по частному дому — повреждена кровля. В Грайворонском округе в городе Грайворон от атак двух беспилотников в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление. В селе Козинка дрон нанёс удар по легковому автомобилю", - добавил Гладков.
