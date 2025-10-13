Рейтинг@Mail.ru
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи - РИА Новости, 13.10.2025
13:42 13.10.2025
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи - РИА Новости, 13.10.2025
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи
Число раненных при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке в воскресенье выросло до семи человек, среди них два подростка, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.10.2025
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи

Число раненых мирных жителей при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 7

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Число раненных при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке в воскресенье выросло до семи человек, среди них два подростка, сообщил мэр города Иван Приходько.
В воскресенье вечером он сообщал о шести пострадавших из-за удара БПЛА по автобусу в Горловке. Глава ДНР Денис Пушилин также проинформировал, что один из пострадавших - подросток 2010 года рождения, у него тяжелые ранения.
"По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины по автобусу вчера вечером в жилом массиве "Комсомолец" возросло до семи. Среди раненых два подростка", - уточнил Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Заголовок открываемого материала