https://ria.ru/20251013/ataka-2047948807.html
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи - РИА Новости, 13.10.2025
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи
Число раненных при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке в воскресенье выросло до семи человек, среди них два подростка, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:42:00+03:00
происшествия
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
денис пушилин
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047935835.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, денис пушилин, стирол
Происшествия, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Денис Пушилин, Стирол
Число раненых после атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до семи
Число раненых мирных жителей при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 7