Специальная военная операция на Украине
 
01:03 13.10.2025 (обновлено: 01:41 13.10.2025)
При падении БПЛА на дом в Ростовской области пострадали два человека
При падении БПЛА на дом в Ростовской области пострадали два человека
Падение дрона на частный дом в Ростовской области привело к ранению двух человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , белая калитва
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Падение дрона на частный дом в Ростовской области привело к ранению двух человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь", — написал он.
Пожарные занимаются тушением возгорания.
По словам главы региона, отражение налета беспилотников продолжается.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
