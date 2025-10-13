При падении БПЛА на дом в Ростовской области пострадали два человека

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Падение дрона на частный дом в Ростовской области привело к ранению двух человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь", — написал он.
Пожарные занимаются тушением возгорания.
По словам главы региона, отражение налета беспилотников продолжается.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
