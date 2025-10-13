Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 13.10.2025 (обновлено: 08:17 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ataka-2047856888.html
БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание
БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание - РИА Новости, 13.10.2025
БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание
Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:06:00+03:00
2025-10-13T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
феодосия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976893451_21:0:1274:705_1920x0_80_0_0_87fdcbc6788d2587783b899241cf8e91.jpg
https://ria.ru/20251012/bpla-2047837666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
феодосия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976893451_320:0:1260:705_1920x0_80_0_0_abf8f2f23997ab121f96a395773b4448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
феодосия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание

На нефтебазе в Феодосии вспыхнул пожар после атаки украинского БПЛА

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте", - написал Аксенов.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Число раненых при ударе БПЛА по автобусу в Горловке возросло до шести
Вчера, 19:40
Он добавил, что, предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал доверять только официальным сообщениям в связи с массовыми вбросами в социальных сетях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала