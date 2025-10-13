https://ria.ru/20251013/ataka-2047856888.html
Украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
