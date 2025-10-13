https://ria.ru/20251013/astrahan-2047862668.html
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 13.10.2025
астрахань
Третий российский аэропорт приостановил полеты. Подробности