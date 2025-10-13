Рейтинг@Mail.ru
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/as-sisja-2048056554.html
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля - РИА Новости, 13.10.2025
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля
Создание двух независимых государств Палестины и Израиля является единственной возможностью для реализации надежд о мире народов этих государств, заявил... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:20:00+03:00
2025-10-13T20:20:00+03:00
в мире
израиль
шарм-эш-шейх
палестина
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_5cbc4c1bd15d84049b8da1bd7d12569f.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
израиль
шарм-эш-шейх
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_90d4ad29165cc49c6de203fec1d72641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, шарм-эш-шейх, палестина, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Палестина, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля

Ас-Сиси призвал создать два независимых государства Палестины и Израиля

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Создание двух независимых государств Палестины и Израиля является единственной возможностью для реализации надежд о мире народов этих государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите, посвященному решению конфликта в секторе Газа, в городе Шарм-эш-Шейх.
В понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в котором участвуют лидеры более 20 стран.
«
"Решение двух государств это единственный путь для реализации надежд палестинского и израильского народов", - сказал ас-Сиси, отметив, что палестинский народ имеет такие же права, как и другие народы региона.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреИзраильШарм-эш-ШейхПалестинаДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала