Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля

БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Создание двух независимых государств Палестины и Израиля является единственной возможностью для реализации надежд о мире народов этих государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите, посвященному решению конфликта в секторе Газа, в городе Шарм-эш-Шейх.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.