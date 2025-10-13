https://ria.ru/20251013/as-sisja-2048056554.html
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля
Создание двух независимых государств Палестины и Израиля является единственной возможностью для реализации надежд о мире народов этих государств, заявил... РИА Новости, 13.10.2025
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля
БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Создание двух независимых государств Палестины и Израиля является единственной возможностью для реализации надежд о мире народов этих государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите, посвященному решению конфликта в секторе Газа, в городе Шарм-эш-Шейх.
В понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе
проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в котором участвуют лидеры более 20 стран.
«
"Решение двух государств это единственный путь для реализации надежд палестинского и израильского народов", - сказал ас-Сиси
, отметив, что палестинский народ имеет такие же права, как и другие народы региона.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.