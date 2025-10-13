Рейтинг@Mail.ru
Армия России нагло обманула всех среди бела дня: такое простить нельзя
08:00 13.10.2025
Армия России нагло обманула всех среди бела дня: такое простить нельзя
Прошедшие выходные стали идеальной иллюстрацией смертельной битвы плохих танцоров и бумажных тигров на глиняных ногах, где звон перебрасываемых друг другу мячей РИА Новости, 13.10.2025
2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Прошедшие выходные стали идеальной иллюстрацией смертельной битвы плохих танцоров и бумажных тигров на глиняных ногах, где звон перебрасываемых друг другу мячей заглушал крики патриотов, раненных томагавками.
Главная новость: ПВО Украины внезапно поразила медвежья болезнь. По заявлению экс-заместителя главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Романенко, "эффективность американских систем ПВО Patriot ("Патриот") на Украине упала с 42 до шести процентов". Это тем более примечательно с учетом того, что на начальном этапе применения "Патриотов" на Украине американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) с гордостью утверждал, что их эффективность против российских баллистических ракет составляет 90 процентов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Вчера, 11:54
Тонну соли крупного помола на расчесанную рану также высыпало британское издание Daily Express в виде публикации "Революционная ракетная тактика России, которая перехитрила западные вооружения". Согласно материалу, "украинские официальные лица признают, что революционное развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо", а российские ракеты "наносят огромный ущерб и могут преодолевать сотни миль после запуска с суши, неба или моря".
Поскольку западное оружие по определению не может быть хуже российского (спросите любую Джавелину Мыколаевну), то тут однозначно присутствует божественное вмешательство. В самом деле: после недавнего парадного выноса энергосистемы Украины российскими ВКС недопрезидент Зеленский открыл всем глаза и заявил, что "ПВО работала хуже обычного, потому что мешала погода". И крыть действительно нечем: поди останови какой-нибудь Гольфстрим или даже сквозняк из окна, а тут, видать, над Украиной целая озоновая дыра, а то и две. Вот через них и прут.
Аккурат перед погодной аномалией подобную зраду также задушило в корне американское издание Foreign Affairs, которое опубликовало вдумчивую статью под названием "Как Россия восстановилась: Кремль извлекает уроки из войны на Украине". Сигнал чрезвычайно тревожный и крайне неожиданный: оказывается, пока мы (то есть Запад) спали и видели сны про нато- и евроинтеграцию Украины, Россия радикально изменила свою военную стратегию, интегрировав уроки военного конфликта в подготовку, тактику и технологии для повышения боевой эффективности и готовности к будущим конфликтам. Самое главное — Москва превратила боевой опыт в самообучающийся военно-индустриальный комплекс, то есть Россия "незаметно превратилась из неуклюжего агрессора в обучающуюся, адаптирующуюся военную машину, системно трансформирующую ошибки в институциональные знания и долгосрочные реформы".
Понятно, что посконно-лапотная российская армия не может быть более продвинутой, чем облизанные с головы до ног "НАТОй" ВСУ. Значит, тут опять какие-то потусторонние причины. И точно: "проблема заключается не столько в технологическом отставании западных систем, сколько в несоответствии возможностей этих систем меняющемуся характеру угроз" — в частности, "системы противовоздушной обороны разрабатывались для отражения определенных видов атак, а Россия активно адаптируется, чтобы обходить эти решения". Ах вот в чем дело! ВСУ крутые, западное оружие еще круче, это просто Россия мухлюет — ну не может по-честному.
Депутатша Верховной рады по фамилии Безуглая тоже сделала заявку на сайт "Миротворец", заявив на днях, что "Россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры на Украине — вопрос только в количестве ракет и дронов", поэтому нужно из украинской столицы тикать, пока не поздно: "Киев — стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью — это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы".
Совершенно беспочвенную и безответственную панику нагоняют и западные источники. Ресурс Russia Matters доложил, что "сейчас в системе противовоздушной обороны Украины задействовано 100 000 человек — "больше, чем вся кадровая армия Великобритании". Тем не менее "русским по-прежнему удается их перегружать". Как же так?
Отвечают Друзь и американский Центр стратегических и национальных исследований (SCIS): оказывается, русские точно заслужили наказание канделябром. Дело в том, что "такие атаки для России достаточно дешевы". Вместо штучных дронов по сто миллионов долларов русские в обход Устава ООН и Версальских соглашений наладили массовый выпуск дешевых, но мощных дронов: "Россия в настоящее время способна производить около 30 000 БПЛА типа Shahed в год, и к 2026 году эта цифра удвоится". Такие же безобразия творятся и с дронами переднего края: по оценкам западных аналитиков, несмотря на изначальное преимущество ВСУ в использовании FPV-дронов, "Россия достигнет паритета уже к концу этого года".
Грязные трюки русских также раскрыл Центр исследований европейской политики (CEPA): "Российская армия не гонится за инновациями, которые нельзя масштабировать, и не делает этого ради рекламы или громких заголовков. Вместо этого русские демонстрируют большее умение прогнозировать тенденции противника и быстро адаптироваться". Нет слов: адаптация вместо громких заголовков — это просто низость. Уровень зрады до максимума взвинтило издание Университета Армии США Military Review: "Россия продемонстрировала выдающуюся способность быстро учиться и внедрять инновации... Это делает Россию очень сложным противником, который опровергает прежние представления о его военной мощи".
Не успели мы решить, чем российской армии отмыться от такого количества позорных пятен, как президент Владимир Путин заявил, что у России скоро появится новое оружие (и это явно не про сигнальный пистолет): "Думаю, у нас будет в ближайшее время возможность сообщить о новом оружии, его испытания идут успешно".
Вот в этом вот вся суть русских: ни деталей, ни дат, ни ключевых технологий, ни массы боевой части, ни чертежей, ни рабочих частот — ни-че-го. И наверняка применение нового оружия будет без предупреждения и с самыми впечатляющими последствиями.
Есть ощущение, что после успешного завершения СВО нам все же придется каяться. Если останется перед кем.
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине
11 октября, 17:05
 
АналитикаВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир Путин
 
 
