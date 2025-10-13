Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову - РИА Новости, 13.10.2025
13:21 13.10.2025 (обновлено: 14:11 13.10.2025)
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову - РИА Новости, 13.10.2025
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову
Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову

Главред Baza Трифонов останется под домашним арестом

© Фото : @gtrifonovГлеб Трифонов
© Фото : @gtrifonov
Глеб Трифонов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения Трифонову Г.А. на два месяца", - сказали в инстанции.
Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Главный редактор Baza признал вину по делу о даче взятки, сообщил источник
18 сентября, 17:36
Ранее суд отпустил Трифонова из СИЗО под домашний арест. Как сообщал РИА Новости информированный источник, главред признал вину.
Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи (за исключением вызова экстренных служб). Видеться он может только с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулок решением суда не предусмотрено.
Ему вменяется три эпизода дачи взятки.
Ранее по данному делу в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Позднее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли о том, что они уволены со службы.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Обвиняемым в получении денег от журналистов Baza полицейским продлили арест
18 сентября, 17:35
 
МоскваГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КраснодарАлександр СеливановБелгородАлексей Михальчик
 
 
