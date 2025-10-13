Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову

"Удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения Трифонову Г.А. на два месяца", - сказали в инстанции.

Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи (за исключением вызова экстренных служб). Видеться он может только с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулок решением суда не предусмотрено.