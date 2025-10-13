Ярославцы в 2027 году заплатят местные налоги в измененном размере

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Местные налоги в измененном размере жители Ярославской области заплатят в 2027 году, сообщил вице-губернатор области – руководитель администрации губернатора области Дмитрий Аминов.

Аминов, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, рассказал, что ставки по местным налогам в городских и муниципальных округах Ярославской области будут скорректированы: земельный налог и налог на имущество будут приведены в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе.

Налоговые ставки в городских и муниципальных округах Ярославской области по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц представлены в разном размере, пояснил Аминов, и в результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет.

"Преобразование муниципальных районов Ярославской области в округа в рамках реформы органов местного самоуправления позволило решить многие задачи, в том числе создать единую сильную команду и эффективнее управлять территорией, увеличить бюджеты. Логично, что в одном округе, да и по всей территории Ярославской области, будет одинаковая ставка по местным налогам", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, предельная ставка налога на имущество физических лиц составляет 0,3%. В настоящее время такая ставка установлена более чем в 80% поселений региона, а в Переславле-Залесском, Ярославле - самом крупном городе региона - она понижена.

Кроме того, добавил Аминов, в соответствии с законодательством ежегодный рост налогов на землю и имущество физических лиц не должен превышать 10% в сравнении с суммой за прошлый год. При этом пересмотр кадастровой стоимости имущества и земли также имеет ограничения: раз в три и раз в четыре года соответственно.

"В Ярославской области государственная оценка кадастровой стоимости земельных участков будет проходить в 2026 году, это значит, что местный налог в едином для всего региона размере жители будут платить в 2027 году", - сообщил Аминов.