Ярославцы в 2027 году заплатят местные налоги в измененном размере - РИА Новости, 13.10.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
16:29 13.10.2025
Ярославцы в 2027 году заплатят местные налоги в измененном размере
Ярославцы в 2027 году заплатят местные налоги в измененном размере
Местные налоги в измененном размере жители Ярославской области заплатят в 2027 году, сообщил вице-губернатор области – руководитель администрации губернатора... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:29:00+03:00
2025-10-13T16:29:00+03:00
ярославская область
ярославская область
переславль-залесский
ярославль
ярославская область
переславль-залесский
ярославль
ярославская область, переславль-залесский, ярославль
Ярославская область, Ярославская область, Переславль-Залесский, Ярославль
Ярославцы в 2027 году заплатят местные налоги в измененном размере

Аминов: ярославцы заплатят местные налоги в измененном размере в 2027 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Местные налоги в измененном размере жители Ярославской области заплатят в 2027 году, сообщил вице-губернатор области – руководитель администрации губернатора области Дмитрий Аминов.
Аминов, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, рассказал, что ставки по местным налогам в городских и муниципальных округах Ярославской области будут скорректированы: земельный налог и налог на имущество будут приведены в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе.
Налоговые ставки в городских и муниципальных округах Ярославской области по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц представлены в разном размере, пояснил Аминов, и в результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет.
"Преобразование муниципальных районов Ярославской области в округа в рамках реформы органов местного самоуправления позволило решить многие задачи, в том числе создать единую сильную команду и эффективнее управлять территорией, увеличить бюджеты. Логично, что в одном округе, да и по всей территории Ярославской области, будет одинаковая ставка по местным налогам", - сообщил вице-губернатор.
По его словам, предельная ставка налога на имущество физических лиц составляет 0,3%. В настоящее время такая ставка установлена более чем в 80% поселений региона, а в Переславле-Залесском, Ярославле - самом крупном городе региона - она понижена.
Кроме того, добавил Аминов, в соответствии с законодательством ежегодный рост налогов на землю и имущество физических лиц не должен превышать 10% в сравнении с суммой за прошлый год. При этом пересмотр кадастровой стоимости имущества и земли также имеет ограничения: раз в три и раз в четыре года соответственно.
"В Ярославской области государственная оценка кадастровой стоимости земельных участков будет проходить в 2026 году, это значит, что местный налог в едином для всего региона размере жители будут платить в 2027 году", - сообщил Аминов.
Он подчеркнул, что в регионе сохраняются социальные льготы по местным налогам. Они предоставлены пенсионерам, Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам СВО, многодетным семьям, одиноким матерям, имеющим несовершеннолетнего ребенка. Эти граждане освобождены от уплаты налогов в размере от 50 до 100%, пояснил Аминов.
Ярославская область, Переславль-Залесский, Ярославль
 
 
