В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
В Архангельской области нашли алмаз весом в 340 карат, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
