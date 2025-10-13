Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 13.10.2025 (обновлено: 21:36 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/almaz-2048028407.html
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 13.10.2025
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
В Архангельской области нашли алмаз весом в 340 карат, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:16:00+03:00
2025-10-13T21:36:00+03:00
архангельская область
россия
александр цыбульский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048016174_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c199f69a2a608197ee4a09f014f945f.jpg
https://ria.ru/20250621/alrosa-2024510092.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048016174_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cbaa74f6a42d87df4d14cfb40b78034d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, россия, александр цыбульский, общество
Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Общество
В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом 340 карат

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиАлмаз весом 340 карат, найденный в Архангельской области
Алмаз весом 340 карат, найденный в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Алмаз весом 340 карат, найденный в Архангельской области
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. В Архангельской области нашли алмаз весом в 340 карат, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в Telegram-канале.
«

"Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба. <...> Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", — написал он.

По словам Цыбульского, камень впечатляет своим размером и качеством. На рынке он имеет высокую цену. Всего таких кристаллов в природе насчитывается не более двух процентов от всего числа алмазов.
Он подчеркнул, что это один пяти крупнейших камней, который добыли в современной России.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов
21 июня, 15:41
 
Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала