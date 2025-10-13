Взрывом в Алчевске повреждены 12 квартир

ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Двенадцать квартир повреждены, из них шесть разрушены, в результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске ЛНР, где погибли два человека, эвакуированы 67 человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.