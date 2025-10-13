Взрывом в Алчевске повреждены 12 квартир

ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Двенадцать квартир повреждены, из них шесть разрушены, в результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске ЛНР, где погибли два человека, эвакуированы 67 человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Ранее глава городского округа Светлана Гребенькова сообщила в своем Telegram-канале, что средняя школа и семь квартир получили значительные повреждения в результате взрыва и пожара в этом доме.
«
"Силами специалистов МЧС России из дома эвакуировано 67 человек (из них 3 детей и 2 маломобильных граждан). На данный момент сотрудники занимаются разбором конструкций жилого дома. В результате происшествия повреждено 12 квартир, 6 из них разрушены", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в понедельник в ГУМЧС РФ по ЛНР сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Алчевске, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Гребенькова информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются. В городе введен режим ЧС. Позже старший помощник прокурора республики Елена Усачева сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.