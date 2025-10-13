Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в Алчевске
07:39 13.10.2025 (обновлено: 07:53 13.10.2025)
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в Алчевске
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в Алчевске
Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник...
2025
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в Алчевске

По предварительным данным, причиной взрыва в Алчевске является утечка газа

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее в понедельник в ГУМЧС РФ по ЛНР сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Алчевске, частично обрушились квартиры двух этажей на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания. Глава городского округа Алчевска Светлана Гребенькова позднее информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются. В городе введен режим ЧС.
В Алчевске ввели режим ЧС
04:09
"По имеющейся информации, 13 октября 2025 года примерно в 00 час 01 минут в квартире, расположенной на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Гмыри, г. Алчевска, предварительно произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия 2 погибших, частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах. По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа", - сообщила Усачева.
Уточняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснила собеседник агентства.
По ее словам, следственными органами проводится проверка.
"На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехала и.о. прокурора города Виктория Мальцева", - дополнила Усачева.
