04:09 13.10.2025 (обновлено: 04:14 13.10.2025)
В Алчевске ввели режим ЧС
В Алчевске ввели режим ЧС
алчевск
луганская народная республика
происшествия
алчевск, луганская народная республика, происшествия
Алчевск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Алчевске в ЛНР после взрыва и пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова в Telegram-канале.
Ранее в понедельник в ГУМЧС сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилой доме в Алчевске, частично обрушились квартиры двух этажей на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания. Гребенькова позднее информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются.
"Провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - написала Гребенькова.
Отмечается, что для разбора разрушений привлечена спецтехника.
