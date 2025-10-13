https://ria.ru/20251013/alchevsk-2047871095.html
В Алчевске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Алчевске в ЛНР после взрыва и пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека, сообщила глава... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Алчевске в ЛНР после взрыва и пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова в Telegram-канале
.
Ранее в понедельник в ГУМЧС сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилой доме в Алчевске, частично обрушились квартиры двух этажей на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания. Гребенькова позднее информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются.
"Провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - написала Гребенькова.
Отмечается, что для разбора разрушений привлечена спецтехника.