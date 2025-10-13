https://ria.ru/20251013/aeroport-2047864260.html
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 13.10.2025
краснодар
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
краснодар
