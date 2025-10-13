Рейтинг@Mail.ru
В Аджарии задержали троих граждан Грузии за пособничество ИГ* - РИА Новости, 13.10.2025
15:30 13.10.2025
В Аджарии задержали троих граждан Грузии за пособничество ИГ*
В Аджарии задержали троих граждан Грузии за пособничество ИГ*
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании в Аджарии троих граждан страны, пытавшихся переправить на ее территорию влиятельных членов... РИА Новости, 13.10.2025
В Аджарии задержали троих граждан Грузии за пособничество ИГ*

ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании в Аджарии троих граждан страны, пытавшихся переправить на ее территорию влиятельных членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).
«

"Трое задержанных граждан Грузии планировали незаконно привезти в страну влиятельных членов террористической организации "Исламское государство"* и вместе с их руководством организовать определенный плацдарм, тем самым обеспечив незаконный прием/размещение единомышленников, предоставление логистических услуг и транзитное использование территории Грузии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска изъяты предметы с изображением символики террористов, а также взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов и огнестрельного оружия, деньги, мобильные телефоны и другие электронные устройства для передачи информации. Ведется расследование по двум уголовным статьям, которые предусматривают наказание за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также за вступление в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
