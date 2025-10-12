Рейтинг@Mail.ru
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры
10:17 12.10.2025
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.10.2025
2025
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обитателей зоопарка создали комфортные условия: бассейны с теплой водой, лампы, имитирующие солнечный свет.
"Посетители по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи", - уточняется в сообщении.
