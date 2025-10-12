https://ria.ru/20251012/zoopark-2047780790.html
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.10.2025
москва
