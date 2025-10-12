Депутат ГД рассказал об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Управляющие компании в России с первого квартала 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года", - сказал Кошелев

По его словам, инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам.

"Ранее каждая компания отчитывалась так, как считала нужным. Разнообразие форматов не позволяло объективно сравнить эффективность соседних управляющих компаний и разобраться в финансовых потоках. Унифицированный отчет положит конец этой неразберихе", - отметил он.

Депутат добавил, что теперь в отчете будет отражаться вся ключевая информация: полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой управляющей компании, четкий перечень проведенных работ - что было сделано, в каком состоянии находится дом и что планируется сделать в будущем, а также все сведения о проведенных общих собраниях.