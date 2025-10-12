Рейтинг@Mail.ru
Житомирцы массово переходят на русский язык
04:52 12.10.2025 (обновлено: 11:32 12.10.2025)
Житомирцы массово переходят на русский язык
Житомирцы массово переходят на русский язык
Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
житомир
украина
житомир
украина
В мире, Житомир, Украина
Житомирцы массово переходят на русский язык

Житомирцы добровольно переходят на русскую речь, игнорируя языковой запрет

Здание администрации Житомира
Здание администрации Житомира
Здание администрации Житомира
Здание администрации Житомира. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Житомирцы говорят как хотят, несмотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор", — сказал собеседник агентства.
По его словам, люди сознательно идут на этот шаг, объясняя его тем, что текущая ситуация в стране вышла из-под контроля и политика властей работает против интересов простых граждан, таким образом житомирцы демонстрируют свое отношение к запрету русского языка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ
20 сентября, 07:29
 
