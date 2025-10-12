https://ria.ru/20251012/zhitomir-2047756515.html
Житомирцы массово переходят на русский язык
ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Житомирцы говорят как хотят, несмотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор", — сказал собеседник агентства.
По его словам, люди сознательно идут на этот шаг, объясняя его тем, что текущая ситуация в стране вышла из-под контроля и политика властей работает против интересов простых граждан, таким образом житомирцы демонстрируют свое отношение к запрету русского языка.