Житомирцы массово переходят на русский язык

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Житомирцы говорят как хотят, несмотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор", — сказал собеседник агентства.