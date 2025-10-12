Дмитриев прокомментировал звонки Зеленского Трампу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу почти с той же энергичностью, с какой агитировал голосовать за соперницу Трампа на президентских выборах 2024 года Камалу Харрис, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Зеленский 22 сентября 2024 года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами.