Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него - РИА Новости, 12.10.2025
12:57 12.10.2025
Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него
Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него
Решение расформировать беспилотную роту 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы было принято Владимиром Зеленским после дачи командиром этого...
Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него

Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него в НАБУ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение расформировать беспилотную роту 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы было принято Владимиром Зеленским после дачи командиром этого подразделения Юрием Касьяновым показаний в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против него и украинской компании Fire Point, заявил сам Касьянов.
Касьянов 3 октября объявил о роспуске беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Владимира Зеленского. Касьянов ранее регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины. Позже военнослужащие этой роты заявили, что подразделение расформировали после критики военно-политического руководства страны, специалистов перевели в пехоту. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что беспилотная рота была расформирована из-за ее низкой эффективности, а не из-за критики руководства Украины.
"Решение о ликвидации нашего подразделения было принято... Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ. 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения. Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей", - приводит слова Касьянова украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, Касьянов является "разоблачителем" и свидетелем по делу украинской компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и считается близкой к бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Миндичу.
"В моих показаниях есть и его (Зеленского - ред.) фамилия", - отметил Касьянов.
По словам Касьянова, сейчас он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области, "в скотских условиях, фактически в положении арестованного".
"Меня, старшего офицера, добровольца с 2014 года, поселили в одной казарме с мобилизованными, не позволяют выйти, охраняют как уклониста. Мое физическое состояние ухудшается с каждым днем. (глава госпогранслужбы Украины Сергей - ред.) Дейнеко меня отсюда живым не выпустит", - добавил Касьянов.
