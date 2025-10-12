Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение расформировать беспилотную роту 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы было принято Владимиром Зеленским после дачи командиром этого подразделения Юрием Касьяновым показаний в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против него и украинской компании Fire Point, заявил сам Касьянов.

Касьянов 3 октября объявил о роспуске беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы. Он утверждал, что это произошло по приказу офиса Владимира Зеленского . Касьянов ранее регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины . Позже военнослужащие этой роты заявили, что подразделение расформировали после критики военно-политического руководства страны, специалистов перевели в пехоту. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что беспилотная рота была расформирована из-за ее низкой эффективности, а не из-за критики руководства Украины.

"Решение о ликвидации нашего подразделения было принято... Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ . 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения. Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей", - приводит слова Касьянова украинское издание "Страна.ua".

По информации издания, Касьянов является "разоблачителем" и свидетелем по делу украинской компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и считается близкой к бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Миндичу.

"В моих показаниях есть и его (Зеленского - ред.) фамилия", - отметил Касьянов.

По словам Касьянова, сейчас он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области , "в скотских условиях, фактически в положении арестованного".