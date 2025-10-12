Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP
17:34 12.10.2025
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP - РИА Новости, 12.10.2025
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP
Палестинское движение ХАМАС завершило подготовительные работы к передаче Израилю оставшихся в живых заложников, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, сектор газа
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP

© AP Photo / Emilio MorenattiМитинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС завершило подготовительные работы к передаче Израилю оставшихся в живых заложников, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников", - говорится в сообщении.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
