Вэнс ответил на вопрос, когда освободят израильских заложников в Газе
Вэнс ответил на вопрос, когда освободят израильских заложников в Газе - РИА Новости, 12.10.2025
Вэнс ответил на вопрос, когда освободят израильских заложников в Газе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. РИА Новости, 12.10.2025
Вэнс ответил на вопрос, когда освободят израильских заложников в Газе
Вэнс: оставшихся израильских заложников в Газе могут освободить в любой момент