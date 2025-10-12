Рейтинг@Mail.ru
15:48 12.10.2025
Вэнс ответил на вопрос, когда освободят израильских заложников в Газе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. РИА Новости, 12.10.2025
в мире, сша, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент.
"На самом деле это должно произойти в любой момент", — сказал вице-президент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о сроках освобождения заложников.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп планирует поприветствовать заложников в ходе своего визита на Ближний Восток.
