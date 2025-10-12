Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 12.10.2025
В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы
В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы
Взрывы произошли на электроподстанции украинского энергохолдинга ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей...
В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы

В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы. Подробности

© AP Photo / Libkos Украинские пожарные
Украинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы произошли на электроподстанции украинского энергохолдинга ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В своем Telegram-канале он отметил, что взрывы произошли на объекте ДТЭК в Киевской области – на "подстанции в Бориспольском районе". Гончаренко* не привел подробностей о последствиях произошедшего на энергообъекте.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что за сутки нанесено поражение объектам украинской топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине Киевская область Россия Украина Алексей Гончаренко ДТЭК Верховная Рада Украины Вооруженные силы Украины В мире
 
 
