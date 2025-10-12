В Киевской области на подстанции ДТЭК прогремели взрывы

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы произошли на электроподстанции украинского энергохолдинга ДТЭК в Бориспольском районе Киевской области, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).