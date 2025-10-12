https://ria.ru/20251012/vzryv-2047752324.html
После взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
После взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек считаются погибшими после взрыва, произошедшего в пятницу в американском штате Теннесси на предприятии Accurate Energy Systems, производившем взрывчатые вещества, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
В пятницу Дэвис объявил, что несколько человек погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва на заводе в Теннесси, который занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.
"Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии. Теперь обратите внимание на цифру — здесь есть разница в количестве. Нам удалось установить и подтвердить, что двух людей не было на месте", — сказал Дэвис журналистам.
Шериф ответил утвердительно на вопрос о том, можно ли считать этих 16 людей погибшими.
"Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент", — заключил Дэвис.