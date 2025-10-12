Рейтинг@Mail.ru
После взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
03:27 12.10.2025
После взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Шестнадцать человек считаются погибшими после взрыва, произошедшего в пятницу в американском штате Теннесси на предприятии Accurate Energy Systems,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T03:27:00+03:00
2025-10-12T03:27:00+03:00
После взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек считаются погибшими после взрыва, произошедшего в пятницу в американском штате Теннесси на предприятии Accurate Energy Systems, производившем взрывчатые вещества, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
В пятницу Дэвис объявил, что несколько человек погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва на заводе в Теннесси, который занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.
Карета скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
Вчера, 21:31
"Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии. Теперь обратите внимание на цифру — здесь есть разница в количестве. Нам удалось установить и подтвердить, что двух людей не было на месте", — сказал Дэвис журналистам.
Шериф ответил утвердительно на вопрос о том, можно ли считать этих 16 людей погибшими.
"Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент", — заключил Дэвис.
Взрыв на фабрике взрывчатых веществ в американском Теннесси - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Завод в Тенесси, где произошел взрыв, производил заряды для ВСУ
10 октября, 23:02
 
